مردم جنوب‌غرب خوزستان در دویست و بیست و نهمین شب، با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر بر تداوم حضور خود در میدان و حمایت از انقلاب و کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حاضران در این تجمع با در دست داشتن تصاویر شهدا و پرچم جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، بر حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

مردم حاضر در تجمع با تأکید بر اینکه حضور در میدان، پشتوانه‌ای برای انقلاب و کشور است، اعلام کردند که حضور و همراهی مردم می‌تواند موجب تقویت انسجام و همبستگی عمومی در شرایط مختلف شود.

در این تجمع همچنین بر ضرورت حفظ روحیه همدلی و اتحاد میان مردم و مسئولان و ادامه مسیر شهدا تأکید شد و حاضران با سردادن شعارهایی، حمایت خود را از کشور و آرمان‌های شهدا اعلام کردند.

در مراسم تجمع امشب به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب (س) از پرستاران تجلیل شد.