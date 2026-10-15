به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حمایت برای توانمند کردن نابینایان، مناسب سازی معابر شهری و آموزش به مردم برای چگونگی رفتار با این بخش از جامعه مهم‌ترین مطالباتی بود که نابینایان در این مراسم مطرح کردند.

در حاشیه این مراسم، نمایشگاهی از توانمندی‌های نابینایان اصفهان در قالب ۱۴ غرفه برپا شد.

در استان اصفهان بیش از دو هزار فرد نابینایان زندگی می‌کنند.

همه ساله ۱۵ اکتبر مصادف با ۲۳ مهرماه به عنوان روز عصای سفید و فرصتی برای تأکید بر حقوق شهروندی، استقلال و مشارکت برابر نابینایان و کم‌بینایان شناخته می‌شود.

عصای سفید، فراتر از ابزاری برای حرکت، نماد حق تردد ایمن و حضور مستقل در جامعه است.