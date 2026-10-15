به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون توانبخشی بهزیستی هرمزگان گفت: این تسهیلات کم بهره، ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیونی و با باز پرداخت ده ساله است.

مهدی محمدی افزود: تفاهم نامه‌ای با اداره اموزش فنی و حرفه‌ای برای کسب مهارت آموزی مددجویان بهزیتی بسته شده است.

وی گفت: به مددجویان پس از گذراندن دوره‌ها، گواهی نامه مهارت آموزی داده می‌شود.

بیش از ۵ هزار روشندل در هرمزگان از خدمات فرهنگی و آموزشی بهره‌مند می‌شوند.

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