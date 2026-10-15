پخش زنده
امروز: -
تسهیلات مهارت آموزی به مددجویان بهزیستی هرمزگان پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون توانبخشی بهزیستی هرمزگان گفت: این تسهیلات کم بهره، ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیونی و با باز پرداخت ده ساله است.
مهدی محمدی افزود: تفاهم نامهای با اداره اموزش فنی و حرفهای برای کسب مهارت آموزی مددجویان بهزیتی بسته شده است.
وی گفت: به مددجویان پس از گذراندن دورهها، گواهی نامه مهارت آموزی داده میشود.
بیش از ۵ هزار روشندل در هرمزگان از خدمات فرهنگی و آموزشی بهرهمند میشوند.
بیشتربخوانید: اختصاص تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن به دهکهای پایین در هرمزگان