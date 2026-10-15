به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی میاندوآب از دستگیری سه سارق حرفه‌ای کنتور ترانس برق در این شهرستان خبر داد و گفت: متهمان به سه فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ فخرالدین رستم‌پور اظهار کرد: مأموران گشت پاسگاه انتظامی مکریان شمالی حین گشت‌زنی شبانه در یکی از روستا‌های حاشیه شهر، سه نفر را که در حال انتقال یک دستگاه کنتور ترانس برق سرقتی با خودروی شاسی‌بلند بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

وی با اشاره به وارد آمدن خسارت به اموال عمومی افزود: متهمان پس از دستگیری به مقر انتظامی منتقل شدند و در جریان تحقیقات پلیسی، به سه فقره سرقت کنتور ترانس برق در نقاط مختلف شهرستان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی میاندوآب با بیان اینکه هر سه متهم دستگیر و خودروی شاسی‌بلند مورد استفاده آنان توقیف شده است، خاطرنشان کرد: پرونده متهمان برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است.