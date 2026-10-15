اتحادیه عرب در بیانیه‌ای اعلام کرد، اقدام «کلمبیا» به گشایش سفارت در «قدس» را محکوم می‌کند و آن را نقض قطعنامه‌های بین المللی و نادیده گرفتن وضعیت حقوقی و سیاسی قدس می‌داند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این اتحادیه درباره خطر پیامد‌های چنین اقدامی که با وجود هشدار‌ها و تماس‌های مکرر با این کشور صورت گرفت، هشدار می‌دهد، زیرا این اقدام به حقوق ملی و مشروع ملت فلسطین آسیب می‌زند.

این اتحادیه تاکید می‌کند وضعیت حقوقی قدس را نمی‌توان با اقدام‌های یک جانبه یا تصمیم‌های دیپلماتیک مخالف قوانین بین الملل تغییر داد و از کشور‌های جهان می‌خواهد هیئت‌های دیپلماتیک خود را از کلمبیا خارج کنند.

اتحادیه عرب بار دیگر تاکید می‌کند که قدس شرقی، پایتخت کشور فلسطین است و راه حل عادلانه و فراگیر بر پایه تشکیل کشور فلسطین در مرز‌های چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی است. این اتحادیه از کلمبیا می‌خواهد با بازنگری در تصمیم خود، از آن عقب نشینی کند و به قوانین بین المللل پایبند باشد.

در همین حال کمیته قدس در کنفرانس مردمی فلسطینیان خارج از کشور، در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد:افتتاح سفارت دولت کلمبیا در قدس اشغالی را به‌شدت محکوم می‌کند و آن را اقدامی خصمانه و مردود می‌داند که نشان‌دهنده جانبداری از رژیم اشغالگر و تعرض به حقوق ثابت ملت فلسطین است.دولت کلمبیا باید فوراً از این تصمیم عقب‌نشینی کند، سفارت خود را در قدس تعطیل و آن را به خارج از این شهر منتقل کند و مسئولیت سیاسی و حقوقی این تصمیم و پیامدهای آن را بپذیرد؛ زیرا این اقدام با قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط مغایرت دارد.قدس خط قرمز است و تلاش‌ها برای تثبیت حاکمیت ادعایی رژیم اشغالگر بر این شهر همچنان مردود خواهد بود و با مقاومت و پایداری مواجه خواهد شد.

تصمیم‌های یک‌جانبه نمی‌توانند به رژیم اشغالگر مشروعیت ببخشند یا واقعیتی تحمیل کنند که موجب تضییع حقوق فلسطینیان شود.این شهر مقدس همچنان مسئله‌ای محوری برای امت اسلامی باقی خواهد ماند و هیچ تصمیمی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد یا از جایگاه آن بکاهد. تحقق صلحی پایدار در منطقه مستلزم پایان دادن به اشغالگری و احترام به حقوق ملی مشروع ملت فلسطین است.