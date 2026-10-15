به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد اله داد در جلسه برنامه‌ریزی اقدامات صنعت برق برای عبور از دوره سرد سال، پیگیری مصوبات شورای عالی انرژی را حلقه اتصال و زمینه‌ساز وحدت رویه در حوزه برق و گاز عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای تعمیرات و آماده‌سازی شبکه‌های انتقال، فوق‌توزیع و توزیع برق اظهار داشت: در صورت تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها و استفاده از ظرفیت تولید پراکنده، صنعت برق با بسیج تمام توان خود قابلیت تأمین نیاز برق کشور در دوره سرد سال را خواهد داشت.

اله‌داد توسعه کنترل هوشمند مصرف را از محور‌های مهم برنامه‌های زمستانی برشمرد و افزود: نصب ۹۳۸ هزار فیوز هوشمند کنترل‌کننده مصرف تا پایان سال با جدیت دنبال می‌شود و افزایش پوشش این تجهیزات در استان‌ها، در چارچوب دستور وزیر نیرو، در اولویت اقدامات توانیر قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توانیر همچنین از برنامه‌ریزی برای تأمین و نصب ۱۲ میلیون کنتور هوشمند خبر داد و تصریح کرد: اهداف کمی هر استان به‌صورت مشخص تعیین شده و روند اجرای برنامه‌ها به‌طور هفتگی پایش می‌شود.

وی تأکید کرد: تمام ظرفیت‌های اجرایی صنعت برق برای تسریع در نصب تجهیزات هوشمند و تحقق اهداف مدیریت مصرف بسیج شده است تا با افزایش آمادگی شبکه و ارتقای قابلیت کنترل مصرف، زمینه عبور مطمئن از دوره سرد سال فراهم شود.