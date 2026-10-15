استاندار خوزستان در بازدید میدانی از طرح تعریض و چهارخطه‌کردن محور هفتکل به باغملک، روند اجرای عملیات عمرانی این طرح را از نزدیک بررسی و از سرعت پیشرفت طرح ابراز رضایت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در بازدید میدانی از طرح تعریض و چهارخطه‌کردن محور هفتکل به باغملک، روند اجرای عملیات عمرانی این طرح را از نزدیک بررسی و از سرعت پیشرفت طرح ابراز رضایت کرد.

وی در این بازدید با تاکید برای ارتقای ایمنی راه‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی، افزود: محور هفتکل ـ باغملک از مسیر‌های مهم ارتباطی منطقه به شمار می‌رود و تکمیل طرح تعریض آن در کاهش خطرات تردد، تسهیل رفت‌وآمد و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای اهمیت دارد.

طرح چهارخطه‌کردن محور هفتکل ـ باغملک در قالب برنامه توسعه راه‌های استان دنبال می‌شود، همچنین، قطعه خروجی هفتکل به سمت باغملک، از سه‌راهی کارخانه سیمان تا سه‌راهی سرتیوک، به طول حدود ۲ کیلومتر از بخش‌های مطرح‌شده این طرح است.

حضور استاندار خوزستان در محل اجرای طرح، بیانگر توجه و نظارت مستقیم بر روند پیشرفت طرح‌های عمرانی و پیگیری مطالبات مردم در حوزه راه و حمل‌ونقل است، رویکردی که با هدف تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و ارتقای ایمنی مسیر‌های ارتباطی استان دنبال می‌شود.