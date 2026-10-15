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مدیرکل بهزیستی مازندران از دانشآموزان استان برای شرکت در جشنواره ملی گرامیداشت ۱۶۸ شهید دانشآموز میناب دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی استان از دانشآموزان مازندران برای شرکت در جشنواره ملی دانشآموزی با محوریت گرامیداشت ۱۶۸ شهید دانشآموز میناب دعوت کرد.
رقیه رحمانی گفت: این جشنواره با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز میناب، ترویج فرهنگ ایثار و همدلی و تقویت مشارکت اجتماعی نسل نوجوان برگزار میشود.
وی افزود: این رویداد فرصتی برای پیوند خلاقیت دانشآموزان با ظرفیتها و نیازهای محلههای محل زندگی آنان است و مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی میتواند به تقویت هویت محلی، مسئولیتپذیری و همدلی کمک کند.
مدیرکل بهزیستی مازندران ادامه داد: دانشآموزان میتوانند با استفاده از هنر، روایتگری و ایدهپردازی، نگاه خود به محله، ارزشهای انسانی و فرهنگ ایثار و فداکاری را در قالب آثار خلاقانه ارائه دهند.
محورهای جشنواره
دانشآموزان علاقهمند میتوانند آثار خود را در پنج محور خاطرهنگاری و روایتگری، پادکست و تولیدات صوتی، فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیهای، عکاسی و نقاشی و ایدهها و نوآوریهای محلهمحور ارائه کنند.
رحمانی مهلت ارسال آثار را تا ۲۵ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: دانشآموزان برای ثبتنام و تحویل آثار باید بهصورت حضوری به اداره بهزیستی شهرستان محل سکونت خود، حوزه توانمندسازی، مراجعه کنند.
وی در پایان از دانشآموزان مازندران خواست با حضور فعال در این جشنواره و ارائه آثار فرهنگی و هنری، در پاسداشت یاد شهدای دانشآموز میناب و ترویج فرهنگ همدلی، مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی سهیم شوند.