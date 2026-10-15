به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی استان از دانش‌آموزان مازندران برای شرکت در جشنواره ملی دانش‌آموزی با محوریت گرامیداشت ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب دعوت کرد.

رقیه رحمانی گفت: این جشنواره با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب، ترویج فرهنگ ایثار و همدلی و تقویت مشارکت اجتماعی نسل نوجوان برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد فرصتی برای پیوند خلاقیت دانش‌آموزان با ظرفیت‌ها و نیاز‌های محله‌های محل زندگی آنان است و مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به تقویت هویت محلی، مسئولیت‌پذیری و همدلی کمک کند.

مدیرکل بهزیستی مازندران ادامه داد: دانش‌آموزان می‌توانند با استفاده از هنر، روایتگری و ایده‌پردازی، نگاه خود به محله، ارزش‌های انسانی و فرهنگ ایثار و فداکاری را در قالب آثار خلاقانه ارائه دهند.

محور‌های جشنواره

دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند آثار خود را در پنج محور خاطره‌نگاری و روایتگری، پادکست و تولیدات صوتی، فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای، عکاسی و نقاشی و ایده‌ها و نوآوری‌های محله‌محور ارائه کنند.

رحمانی مهلت ارسال آثار را تا ۲۵ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: دانش‌آموزان برای ثبت‌نام و تحویل آثار باید به‌صورت حضوری به اداره بهزیستی شهرستان محل سکونت خود، حوزه توانمندسازی، مراجعه کنند.

وی در پایان از دانش‌آموزان مازندران خواست با حضور فعال در این جشنواره و ارائه آثار فرهنگی و هنری، در پاسداشت یاد شهدای دانش‌آموز میناب و ترویج فرهنگ همدلی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی سهیم شوند.