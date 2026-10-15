استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت نقش نسل آینده در سرنوشت کشور، گفت: ایران به وجود فرزندان خود افتخار می‌کند و آینده این سرزمین در دستان کودکان امروز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بهمن نوری در جشن هفته ملی کودک با اشاره به قدمت هفت‌هزارساله ایران گفت: ایران کشوری با پیشینه تاریخی و تمدنی کهن است و امروز برخی کشور‌هایی که سابقه شکل‌گیری آنها به سال‌های اخیر بازمی‌گردد، در پی ادعای مالکیت بر سرزمین ما هستند؛ اما ما در برابر این ادعا‌ها خواهیم ایستاد.

وی با بیان اینکه دشمنان می‌دانند آینده ایران به دست فرزندان این سرزمین رقم می‌خورد، افزود: کودکان امروز، آینده‌سازان ایران هستند و در فردای این کشور در برابر دشمنان از سرزمین خود دفاع خواهند کرد.

استاندار خراسان شمالی همچنین خطاب به کودکان، بر اهمیت تحصیل، رعایت اخلاق و احترام به والدین و معلمان تأکید کرد و گفت: درست زندگی کنید، درس بخوانید، اخلاق‌مدار باشید، به پدر و مادر و معلمان خود احترام بگذارید و شیوه‌های صحیح زندگی را بیاموزید.

نوری در پایان، علاقه‌مندی به میهن را از دیگر ضرورت‌های تربیت نسل آینده دانست و از کودکان خواست با شناخت ارزش‌های کشور و پایبندی به اصول اخلاقی، برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کنند.