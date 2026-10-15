به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این محفل ادبی ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان، هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادبیات ایران حضور داشتند.

معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور در این مراسم با اشاره به جایگاه شاهنامه در فرهنگ ایرانی اظهار کرد: فردوسی با روایت تاریخ و اسطوره‌های ایران، مفاهیمی همچون عدالت‌طلبی، مبارزه با ظلم، بزرگ‌منشی، حمایت از نیازمندان و مقابله با زورگویی را در حافظه تاریخی ایرانیان زنده نگه داشته است.

ضیا هاشمی با اشاره به پیوند عمیق مردم این خطه با شاهنامه و شاهنامه‌خوانی افزود: آموزه‌های فردوسی همچنان برای جامعه امروز پیام دارند و می‌توانند در تقویت همبستگی ملی و پاسداشت ارزش‌های فرهنگی ایران مؤثر باشند.

هاشمی با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: امروز نیز چهره‌های فرهیخته و اهالی شعر، ادب و هنر می‌توانند با تولید محتوای فرهنگی و بازآفرینی ارزش‌های ملی، در تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی نقش‌آفرینی کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به مطالبه هنرمندان برای بازسازی و تجهیز سالن اجتماعات فرهنگسرای دهدشت، این درخواست را شایسته پیگیری دانست و بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های فرهنگی متناسب با نیاز اصحاب فرهنگ و هنر تأکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، نیز با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: توجه به ریشه‌های تاریخی و تمدنی ایران و معرفی مفاخر فرهنگی به نسل جدید، از مهم‌ترین اهداف چنین برنامه‌هایی است.

درخشان افزود: برگزاری محافل فرهنگی، هنری و ادبی با محوریت شخصیت‌هایی همچون فردوسی، علاوه بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی، زمینه انتقال اندیشه‌ها و ارزش‌های برخاسته از میراث ادبی کشور به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

فرماندار شهرستان کهگیلویه نیز در این آیین با تأکید بر ضرورت تکریم مفاخر فرهنگی کشور گفت: پاسداشت شخصیت‌هایی همچون فردوسی، زمینه آشنایی نسل جوان و نوجوان با آثار و اندیشه‌های بزرگان ادب فارسی را فراهم می‌کند و در تقویت هویت فرهنگی جامعه نقش مؤثری دارد.

کاظمی افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند علاقه‌مندان به حوزه‌های شعر، ادب، پژوهش و هنر را به شناخت بیشتر میراث فرهنگی ایران ترغیب کند و زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های شاهنامه در قالب‌های مختلف فرهنگی و هنری را فراهم سازد.

در پایان این آیین، از جمعی از فعالان و متولیان حوزه مفاخر فرهنگی در دهدشت تجلیل شد.