به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جشن میلاد حضرت زینب سلام الله علیها پرچم دار پیام کربلا و میدان دار بزرگ میدان صبر و استقامت، امشب در اجتماعات و میادین سراسر کشور برگزار می شود.



بسم‌الله الرحمن الرحیم

ولادت باسعادت عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، پرچم‌دار پیام کربلا و میدان دار بزرگ میدان روایت عاشورا، اسوه صبر و استقامت و بانوی بزرگ بصیرت و آگاهی، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی مکتب روایتگری فاتحانه، روشنگری عالمانه، مسئولیت‌پذیری عاشقانه، وفاداری به آرمان‌های الهی و ایستادگی عزتمندانه در برابر جبهه باطل است. بانویی که در سخت‌ترین شرایط تاریخ اسلام، با تکیه بر ایمان راسخ، شجاعت کم‌نظیر و قدرت بیان حقیقت، اجازه نداد پیام عاشورا در غبار تحریف و تغافل و فراموشی پنهان بماند و نشان داد که رسالت پاسداری از حق، پس از میدان نبرد نیز با روشنگری، جهاد تبیین و حضور مسئولانه در عرصه اجتماع استمرار می‌یابد.

امروز، در شرایطی که ملت بزرگ ایران با هوشیاری، همبستگی و حضور آگاهانه خود، صحنه‌هایی ماندگار از پایداری ملی و دفاع از عزت، استقلال و هویت اسلامی خویش را رقم زده است، بازخوانی سیره حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) اهمیتی دوچندان می‌یابد. مکتب زینبی به ما می‌آموزد که مقاومت تنها در ایستادگی در برابر سختی‌ها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه حفظ امید، صیانت از حقیقت، مقابله با جنگ روانی و تحریف، تقویت روحیه جمعی و انتقال درست پیام حوادث به نسل‌های آینده، بخش جدایی‌ناپذیر این مسیر پرافتخار است.

تجمعات مردمی شبانه، جلوه‌ای از پیوند ایمان و آگاهی، همدلی و همبستگی، و اراده جمعی ملت ایران برای پاسداری از ارزش‌ها و منافع ملی و اسلامی است. این حضور‌های خودجوش و مسئولانه، افزون بر نمایش وحدت و انسجام اجتماعی، فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی، تعمیق امید عمومی، تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و انتقال پیام روشن ملت ایران به بدخواهان و دشمنان این سرزمین فراهم می‌آورد. این اجتماعات، هنگامی که با معرفت، آرامش، اخلاق، هوشیاری و مسئولیت‌پذیری همراه باشد، می‌تواند به کانونی اثرگذار برای تقویت همبستگی ملی و مقابله با تلاش‌های تفرقه‌افکنانه تبدیل شود.

در این میان، نقش زنان مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر در انتقال فرهنگ مقاومت، تربیت نسل‌های آینده، تحکیم بنیان خانواده و صیانت از هویت فرهنگی و دینی جامعه، جایگاهی ممتاز دارد. حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) با پیوند دادن معرفت، شجاعت، عفاف، استقامت و مسئولیت اجتماعی، الگویی ماندگار از حضور مؤثر زن مسلمان در متن حوادث تاریخی ارائه کرد؛ الگویی که نشان می‌دهد زنان و مردان این سرزمین می‌توانند با حفظ کرامت، اخلاق و هویت اسلامی، در ساختن جامعه‌ای مقاوم، امیدوار و برخوردار از انسجام و اقتدار ملی نقش‌آفرین باشند.

بر همین اساس، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آحاد مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان و نوجوانان مؤمن و انقلابی، بانوان فرهیخته و پیشگامان عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی دعوت می‌نماید تا در شب ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، با حضوری پرشور، آگاهانه و مسئولانه در تجمعات مردمی شبانه، ضمن گرامیداشت مقام شامخ این بانوی بزرگ اسلام و تجلیل از قشر زحمتکش پرستار، جلوه‌ای دیگر از همبستگی ملی، وفاداری به ارزش‌های دینی و انقلابی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان را به نمایش بگذارند.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته