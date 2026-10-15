به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کارگاه تخصصی هواشناسی کشاورزی و مدیریت باغات انگور در ارومیه با تمرکز بر نقش داده‌های هواشناسی، نیاز سرمایی تاکستان‌ها، پیش‌بینی‌های فصلی و مدیریت آفات و بیماری‌ها برگزار شد؛ کارشناسان هواشناسی و جهاد کشاورزی در این نشست، راهکار‌های علمی کاهش خسارت و افزایش بهره‌وری باغداران را تشریح کردند.

کارگاه آموزشی و توجیهی «بررسی نیاز سرمایی محصول انگور، کاربرد هواشناسی کشاورزی و مدیریت آفات و بیماری‌ها» با هدف ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و توسعه طرح مزارع الگویی، در مرکز خدمات کشاورزی منطقه نازلوچای ارومیه برگزار شد.

در این نشست، کارشناسان هواشناسی و جهاد کشاورزی ضمن تشریح آخرین یافته‌های تخصصی در حوزه مدیریت تاکستان‌ها، بر ضرورت استفاده از داده‌های هواشناسی و پیش‌بینی‌های جوی برای کاهش ریسک تولید و مقابله با پیامد‌های نوسانات اقلیمی تأکید کردند.

حامد عباسعلی‌نژاد، دبیر توسعه هواشناسی کشاورزی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی، با تأکید بر نقش هواشناسی در تصمیم‌گیری‌های کشاورزی، مدیریت علمی باغات انگور را یکی از الزامات افزایش بهره‌وری و کاهش خسارت‌های ناشی از مخاطرات جوی و اقلیمی عنوان کرد.

الناز سیدحمیدی، دبیر تهک محصول انگور، نیز با تشریح مفهوم «نیاز سرمایی» گیاه، این مؤلفه را یکی از عوامل کلیدی در خروج مناسب تاک از دوره خواب زمستانی، جوانه‌زنی یکنواخت و دستیابی به محصول باکیفیت دانست.

در ادامه، یاسر اشتاد، کارشناس مسئول مرکز پیش‌بینی و هشدار سریع اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی، فرآیند تهیه پیش‌بینی‌های جوی را تشریح کرد و گفت استفاده از نقشه‌های پیش‌یابی، تصاویر ماهواره‌ای، رادار هواشناسی و تعامل با مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، نقش مهمی در افزایش دقت پیش‌بینی‌ها دارد.

وی همچنین با اشاره به هشدار‌های هواشناسی سطح زرد، نارنجی و قرمز، نکاتی درباره وضعیت جوی پیش‌رو و چشم‌انداز فصلی بارش و دما با توجه به شرایط اقلیمی و پدیده ال‌نینو ارائه کرد تا کشاورزان بتوانند تصمیم‌های مناسب‌تری برای مدیریت باغات خود اتخاذ کنند.

در بخش دیگری از این کارگاه، اصغری، کارشناس حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، به بررسی عوامل خسارت‌زای باغات انگور از جمله سفیدک سطحی و خوشه‌خوار انگور پرداخت و بر رعایت اصول باغبانی، هرس سبز و استفاده از سموم جدید و ثبت‌شده تأکید کرد.

در پایان این نشست نیز باغداران و کشاورزان منطقه پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند و کارشناسان حاضر در حوزه‌های تخصصی هواشناسی، پیش‌بینی و هشدار، نیاز سرمایی و حفظ نباتات به سؤالات آنان پاسخ دادند.

این کارگاه با هدف تقویت پیوند میان دانش هواشناسی و کشاورزی و حرکت به سمت مدیریت علمی و کاهش ریسک تولید در تاکستان‌های آذربایجان‌غربی برگزار شد.