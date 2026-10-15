مراسم چهل و چهارمین سالگرد بزرگداشت شهادت مجاهد نستوه، عالم عامل و شهید محراب، حضرت آیت‌الله اشرفی اصفهانی در مسجد جامع امیر المومنین (ع) مرزداران تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم چهل و چهارمین سالگرد بزرگداشت شهادت مجاهد نستوه، عالم عامل و شهید محراب، حضرت آیت‌الله اشرفی اصفهانی به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در مسجد جامع امیر المومنین (ع) مرزداران برگزار شد.

حضرت آیت‌الله اشرفی اصفهانی در مدّت نمایندگی امام خمینی در استان کرمانشاه دوبار مورد سوء قصد قرار گرفت و در ظهر جمعه ۲۳ مهر سال ۱۳۶۱ش در نماز جمعه مسجد جامع کرمانشاه به دست منافقین ترور شد. پیکر او پس از تشییع در کرمانشاه و خمینی شهر بنا به وصیتش در تخت فولاد اصفهان و در کنار سید ابوالحسن شمس‌آبادی به‌خاک سپرده شد.