رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام و تأکید بر اهمیت حفظ ارزش‌های به دست آمده توسط آنان، گفت: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار شهدا و فداکاری خانواده‌های آنان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام شیرازی در جمع کارکنان فرماندهی انتظامی استان خوزستان ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(س)، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و توجه عملی به خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان تأکید کرد.

وی در ادامه با قدردانی از خداوند متعال برای درک دوران انقلاب اسلامی و زندگی در کنار ملتی که در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کرده‌اند، اظهار داشت: مردم ایران در مقاطع حساس تاریخی با دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی، مسیر تاریخ کشور را تغییر دادند و نشان دادند که در برابر قدرت‌های سلطه‌گر تسلیم نخواهند شد.

حجت الاسلام شیرازی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای انتظامی کشور، به‌ویژه شهدای استان خوزستان، این استان را سرزمینی مقدس و آمیخته با خاطرات ایثار و فداکاری توصیف کرد و گفت: خاک خوزستان شاهد حضور رزمندگانی بوده است که با توکل به خداوند، توسل به اهل‌بیت(ع) و تحمل سخت‌ترین شرایط، از میهن اسلامی دفاع کردند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در مناطق مختلف خوزستان، از خرمشهر و آبادان تا هویزه، سوسنگرد، شلمچه و اروند، خاطرنشان کرد: هر بخش از این سرزمین یادآور حماسه‌هایی است که با خون شهدا و ایثارگری رزمندگان رقم خورده و امنیت امروز کشور، حاصل همان فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی‌هاست.

وی با مرور بخش‌هایی از تاریخ جنگ تحمیلی هشت‌ساله، به مقاومت مردم خرمشهر و آبادان و نقش رزمندگان در عملیات‌های مهم دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در روزهای آغازین جنگ، مردم و نیروهای مدافع کشور با امکانات محدود، اما با اراده‌ای استوار، در برابر دشمن ایستادند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست یابد.

حجت‌الاسلام شیرازی با یادآوری رشادت‌های شهید محمد جهان‌آرا و دیگر مدافعان خرمشهر، همچنین حماسه رزمندگان در عملیات‌های فتح‌المبین، بیت‌المقدس، رمضان، والفجر ۸ و کربلای ۴ و ۵، تأکید کرد: برای درک ارزش امنیت و آرامش امروز باید تاریخ دفاع مقدس را به‌درستی مطالعه کرد و از خود پرسید که این انقلاب و امنیت با چه هزینه‌ای به نسل امروز رسیده است.

وی با اشاره به فداکاری رزمندگان در عبور از اروند و حضور در مناطق عملیاتی دشوار، خاطرنشان کرد: بسیاری از رزمندگان با وجود سختی‌ها، خطرها و شرایط طاقت‌فرسا، با توکل به خداوند و توسل به حضرت فاطمه زهرا(س) به میدان رفتند و برای دفاع از کشور از جان خود گذشتند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا همچنین بر ضرورت مطالعه وصیت‌نامه‌ها، خاطرات و زندگی‌نامه شهدا و رزمندگان تأکید کرد و گفت: نسل امروز باید بداند چه انسان‌هایی برای حفظ این سرزمین فداکاری کردند و چه مسئولیت سنگینی در قبال میراث آنان بر عهده دارد.

وی با اشاره به حضور در جوار مزار سردار شهید علی هاشمی، فرمانده قرارگاه نصرت، از این شهید والامقام به‌عنوان یکی از شهدای مظلوم دوران دفاع مقدس یاد کرد.

حجت‌الاسلام شیرازی با بیان اینکه بسیاری از ابعاد فداکاری شهدا و رزمندگان همچنان نیازمند بازخوانی و تبیین است، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم خاطرات آن دوران و رنج‌هایی که شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های آنان متحمل شدند، به فراموشی سپرده شود.

وی همچنین با یادآوری فداکاری فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس، از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان وی، بر ضرورت شناخت منش، اخلاص، مسئولیت‌پذیری و روحیه فداکاری آنان تأکید کرد و افزود: آشنایی با سیره این بزرگان باید در رفتار و عملکرد امروز ما اثرگذار باشد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود، به سال‌های اسارت رزمندگان ایرانی در زندان‌های رژیم بعث عراق اشاره کرد و با یادآوری شرایط دشوار اسارت، شکنجه‌ها و دوری طولانی‌مدت آزادگان از خانواده‌هایشان، اظهار داشت: برای درک عمق فداکاری این عزیزان، باید با زندگی و خاطرات آنان آشنا شد و سختی‌هایی را که سال‌ها تحمل کردند، از نزدیک شناخت