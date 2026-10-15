رزمایش امدادی لحظه صفر با موضوع مقابله با سیلاب و اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان، با هدف سنجش میزان آمادگی و ارتقای توان عملیاتی نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر شهرستان، در محور تربت‌جام به تایباد برگزار شد.

رزمایش لحظه صفر امداد و نجات با محوریت سیلاب و اسکان اضطراری در محور تربت‌جام ـ تایباد برگزار شد

رزمایش لحظه صفر امداد و نجات با محوریت سیلاب و اسکان اضطراری در محور تربت‌جام ـ تایباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس جمعیت هلال احمر شهرستان تربت جام گفت: این رزمایش به‌صورت ناگهانی و بدون هماهنگی قبلی حدود ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۲۲ مهرماه اعلام شد تا میزان آمادگی نیرو‌های امدادی برای واکنش سریع در شرایط واقعی حادثه مورد ارزیابی قرار گیرد.

سعید شیری، افزود: در این رزمایش، تیم‌های امداد و نجات با تجهیزات تخصصی از جمله موتورپمپ، چادر‌های امدادی و سایر امکانات موردنیاز به منطقه عملیاتی اعزام شدند و روند حضور نیرو‌ها و تجهیزات در محل حادثه مورد بررسی قرار گرفت.

شیری، با بیان اینکه آمادگی مقابله با حوادث طبیعی، به‌ویژه سیلاب، از اولویت‌های مهم این جمعیت است، تصریح کرد: برگزاری رزمایش های تخصصی و ناگهانی، علاوه بر ارزیابی سرعت عمل نیرو‌های امدادی، زمینه شناسایی نقاط قوت، چالش‌ها و نیاز‌های عملیاتی را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات امداد و نجات دارد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه ظرفیت‌های اسکان اضطراری خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت اماکن عمومی از جمله فضا‌های ورزشی، مدارس، مساجد و هیئت‌های مذهبی برای اسکان موقت آسیب‌دیدگان از برنامه‌های مورد توجه جمعیت هلال‌احمر است که می‌تواند در مدیریت شرایط بحرانی و تأمین نیاز‌های اولیه حادثه‌دیدگان مؤثر باشد.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان تربت جام در ادامه بر ضرورت آمادگی مستمر نیرو‌های امدادی در برابر مخاطرات طبیعی و تغییرات شرایط جوی تأکید کرد و گفت: هدف از اجرای رزمایش های لحظه صفر، افزایش آمادگی عملیاتی، تقویت هماهنگی نیرو‌ها و فراهم‌کردن زمینه پاسخگویی سریع و مؤثر در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه است.