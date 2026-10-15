سامانه گردشگری هوش مصنوعی سیمرغ با سه قابلیت کلیدی شامل معرفی جاذبه‌های تاریخی، گردشگری سلامت دوزبانه و رزرو خدمات سفر رونمایی شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سامانه گردشگری سیمرغ مبتنی بر هوش مصنوعی با قابلیت معرفی جاذبه‌های تاریخی فارس، ارائه خدمات گردشگری سلامت به زبان فارسی و عربی و رزرو خدمات سفر، هم‌زمان با بازدید جمعی از فعالان حوزه گردشگری از آرت اکسپو ۲۰۲۶ رونمایی شد تا از بازدید مجازی جاذبه‌های فارس تا معرفی گردشگری سلامت محقق شود.

این سامانه در ۳ بخش طراحی شده است که نخستین بخش آن، معرفی جاذبه‌های گردشگری و فراهم‌کردن امکان بازدید مجازی از اماکن تاریخی فارس با استفاده از فناوری هوش مصنوعی است. این قابلیت به مخاطبان امکان می‌دهد پیش از سفر، با جاذبه‌ها و مقاصد موردنظر خود آشنا شوند.

بخش دوم به معرفی ظرفیت‌های گردشگری سلامت اختصاص دارد و اطلاعات این حوزه را به زبان‌های فارسی و عربی در اختیار مخاطبان داخلی و خارجی قرار می‌دهد.

فروش بلیت و رزرو خدمات سفر نیز سومین بخش این سامانه است که در کنار محتوای معرفی مقصد و بازدید مجازی، خدمات موردنیاز گردشگران را ارائه می‌کند.

رونمایی از سامانه سیمرغ، فناوری‌های نوین را به ابزار معرفی ظرفیت‌های گردشگری فارس پیوند می‌دهد؛ از آشنایی مجازی با میراث تاریخی تا دسترسی به اطلاعات گردشگری سلامت و خدمات سفر.