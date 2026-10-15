به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت توسعه شهر‌های دانشی و هوشمند گفت: معیار تحقق شهر دانشی، تأثیرگذاری دانش و فناوری بر اقتصاد، رفاه عمومی و زندگی روزمره مردم است.

حسین افشین در همایش تحول مفاهیم شهری و مسیر حرکت به سوی شهر‌های دانش‌بنیان، هوشمند و شناختی با تأکید بر نقش مدیریت شهری در تقویت زیست‌بوم نوآوری افزود: شهرداری‌ها باید زمینه ارتباط دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با نیاز‌های واقعی شهروندان را فراهم کنند.

وی گفت: شهر دانشی فقط با تعداد دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف نمی‌شود، بلکه دانش باید به خلق ارزش اقتصادی، افزایش رضایت شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی منجر شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور همچنین ارزیابی عملکرد شهر‌ها را نیازمند توجه به شاخص‌هایی همچون پایداری، تاب‌آوری، عدالت در دسترسی به امکانات و حکمرانی داده‌محور دانست.