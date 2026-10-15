به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «شیدا» به کارگردانی کمال تبریزی، امشب ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: فرهاد در جنگ مجروح می‌شود و موقتا بینایی‌اش را از دست می‌دهد. در بیمارستان پرستاری به نام شیدا از او مراقبت می‌کند و به مرور پیوندی عاطفی بین آنها ایجاد می‌شود که با مرخص شدن فرهاد منجر به جدایی می‌شود و...

لیلا حاتمی، پارسا پیروزفر، بهزاد فراهانی، نادیا دلدار گلچین، گوهر خیراندیش، محمدرضا شریفی‌نیا، کمند امیرسلیمانی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» به کارگردانی چی مان وان، جمعه ۲۴ مهر ساعت ۲۳ پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: سو وا وایه، پسری است که به علت بیماری زردی‌ای که در نوزادی به آن دچار شده، فلج مغزی می‌شود و به همین دلیل مشکل شنوایی، آموزشی، تکلم دارد و قادر به حرکت نیست. او در پنج سالگی با فشار‌های مادرش موفق می‌شود راه برود و با سمعک قادر به شنیدن می‌شود و زندگی‌اش را به عنوان یک معلول ادامه می‌دهد. وایه در ۱۳ سالگی به پسری قد بلند تبدیل می‌شود که می‌تواند به خوبی بدود و مادرش با اصرار فراوان او را وارد تیم دو میدانی معلولان می‌کند. وایه در تیم به سرعت پیشرفت کرده و...

چانگ هانگ لیونگ، لوئیس چیونگ، سندرا کوآن یو نگ، هوی پانگ لو در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی جدید «سرآشپز هتل» به کارگردانی «آیوکو تسوکاهارا»، هم امشب ساعت ۲۳:۰۰ پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی تاکویا کیمورا، کیوکا سوزوکی، ایکی ساوامورا، میتسوهیرو اویکاوا و یوتا تاماموری؛ از این قرار است که: سرآشپز معروف ژاپنی، اوبان، رستوران جدیدش را در پاریس باز می‌کند تا ستاره سوم میشلین خود را به دست بیاورد، اما زندگی در شهر بیگانه و دشواری‌های تأمین مواد اولیه او را آزمایش می‌کند. فشار و جاه طلبی او باعث تنش با تیمش، از جمله شیرینی پز یوان و سرآشپز دوم رینکو می‌شود و یک ضیافت مهم به فاجعه تبدیل می‌گردد و ..