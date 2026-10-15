استاندار کرمانشاه با حضور در بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه، از مهرداد جمشیدی، شاعر و فعال شناخته‌شده محیط‌زیست که در جریان اطفای حریق بر اثر انفجار مین به‌جامانده از دوران جنگ مصدوم شده است، عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در دیدار با فعال محیط‌زیست ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولانه از طبیعت و جنگل‌های زاگرس، بر ضرورت تکریم فعالان محیط‌زیست و حمایت از افرادی که با احساس مسئولیت و ازخودگذشتگی برای صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان تلاش می‌کنند، تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه حیاتی جنگل‌های زاگرس در حفظ تعادل زیست‌محیطی، پایداری منابع آب و خاک و حیات طبیعی منطقه، حفاظت از این میراث ارزشمند را مسئولیتی همگانی دانست و تلاش‌های داوطلبانه دوستداران طبیعت را شایسته قدردانی و حمایت خواند.

وی همچنین دستور ویژه‌ای برای پیگیری امور درمانی و فراهم شدن زمینه تکمیل روند درمان مهرداد جمشیدی صادر کرد و برای این شاعر و فعال محیط‌زیست، سلامتی و بهبودی کامل آرزو کرد.

مهرداد جمشیدی، متخلص به مانا، از شاعران و نویسندگان کشور و مؤلف کتاب شعر مزامیر مانا است که سال‌ها بدون چشمداشت مادی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و صیانت از جنگل‌های زاگرس فعالیت کرده است.

وی شهریورماه امسال در جریان آتش‌سوزی منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل شهرستان پاوه، بر اثر انفجار مین به‌جامانده از دوران جنگ از ناحیه پا مصدوم شد.