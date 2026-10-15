معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای البرز با تأکید بر لزوم مدیریت یکپارچه منابع آب اعلام کرد: اجرای ۳۱ اقدام پیش‌بینی‌شده از سوی ۱۳ دستگاه اجرایی، نقش مهمی در پیشگیری از گسترش فرونشست زمین و کاهش خسارت‌های ناشی از این پدیده در استان دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، محمد جهانشاهی در گفت‌وگوی زنده رادیویی با برنامه «رهیافت» صدا و سیمای استان البرز با اشاره به ابعاد مختلف پدیده فرونشست زمین اظهار کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای زیرساخت‌های حیاتی استان، از جمله خطوط راه‌آهن، شبکه‌های انتقال برق و مسیرهای ارتباطی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه فرونشست علاوه بر تهدید زیرساخت‌ها، بر منابع آب زیرزمینی نیز تأثیر می‌گذارد، افزود: کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی و انتقال آب در سفره‌های زیرزمینی و آسیب به چاه‌ها و قنات‌ها از جمله پیامدهای این پدیده است.

جهانشاهی با اشاره به برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح مصوب سال ۱۳۹۸ تصریح کرد: در چارچوب این برنامه، فرونشست زمین به‌عنوان یکی از مخاطرات مهم شناسایی شده و برای مدیریت آن، ۳۱ اقدام مشخص به ۱۳ دستگاه اجرایی واگذار شده است. ازاین‌رو، مقابله مؤثر با این پدیده مستلزم مشارکت همه دستگاه‌های مسئول و اجرای هماهنگ برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای البرز ، افزایش جمعیت، گسترش ساخت‌وساز و رشد تقاضای آب را از عوامل تشدیدکننده فشار بر منابع زیرزمینی دانست و گفت: تمرکز جمعیت در استان‌های تهران، البرز و قزوین، ضرورت بازنگری در الگوی مصرف آب و هماهنگی میان توسعه شهری و ظرفیت منابع آبی را دوچندان کرده است.

وی همچنین از اجرای طرح‌هایی برای تقویت منابع آب زیرزمینی خبر داد و اظهار کرد: طرح‌های تغذیه مصنوعی در محدوده کرج در حال اجراست و در مناطق سیمین‌دشت و فردیس نیز پنج بند تأخیری احداث شده است که امکان تقویت تغذیه منابع آب زیرزمینی را فراهم می‌کند.

به گفته جهانشاهی، ظرفیت تغذیه آب در محدوده سیمین‌دشت و فردیس حدود ۸۵ میلیون مترمکعب و در محدوده کردان و هشتگرد حدود ۱۲.۴ میلیون مترمکعب برآورد شده است.

وی در ادامه به افزایش سهم آب سطحی اختصاص‌یافته به استان البرز اشاره کرد و گفت: میزان حقابه استان از سدهای طالقان و کرج طی ۱۵ سال گذشته از ۵۵ میلیون مترمکعب به ۱۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

جهانشاهی همچنین از تخصیص ۵۵ میلیون مترمکعب پساب از استان تهران به البرز خبر داد و افزود: پیگیری‌های لازم برای انتخاب پیمانکار و اجرای طرح انتقال این پساب از محدوده فیروزبهـرام به استان البرز در حال انجام است.

این کارشناس با تأکید بر اینکه افزایش بارندگی به‌تنهایی برای جبران کسری انباشته منابع آب کافی نیست، خاطرنشان کرد: احیای منابع زیرزمینی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات مستمر، از جمله اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی، مدیریت مصرف و جلوگیری از برداشت بی‌رویه آب است.

وی افزود : کاهش خطر فرونشست زمین در استان البرز تنها با اجرای طرح‌های عمرانی محقق نمی‌شود، بلکه به همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، مدیریت اصولی منابع آب و رعایت الزامات توسعه پایدار نیاز دارد. هماهنگی میان بخش‌های مرتبط با آب، شهرسازی، صنعت و مدیریت شهری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آسیب‌های این پدیده و حفاظت از زیرساخت‌های استان داشته باشد.