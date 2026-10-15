به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در آیین افتتاح این طرح‌ها گفت: این طرح‌ها بخش‌های مختلف درمانی و تشخیصی و همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز بیمارستان را در بر می‌گیرد و با بهترین کیفیت درمدت حدود چهار ماه به بهره برداری رسیده است.

مینو موحدی افزود: توسعه و تجهیز بخش جراحی اطفال، بخش داخلی اعصاب، واحد آنژیوگرافی، واحد سی‌تی آنژیوگرافی، بخش مراقبت‌های ویژه یک، سالن همایش، باند هلیکوپتر، واحد نوار مغز و عصب و عضله و راه‌اندازی دستگاه ماموگرافی از جمله اقدامات اجرا شده در این مجموعه است.

وی از اضافه شدن ۱۰۰ تخت به ظرفیت این بیمارستان خبر داد و گفت: این مرکز درمانی علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های درمانی استان اصفهان، به‌عنوان معین پایتخت نیز فعالیت می‌کند و در شرایط مختلف، ارائه خدمات درمانی را متوقف نکرده است.

مینو موحدی با اشاره به شرایط دشوار این مجموعه در جریان جنگ رمضان ادامه داد: در آن مقطع، بال غربی بیمارستان دچار ریزش شد، اما خوشبختانه هیچ مجروحی در این حادثه نداشتیم، با وجود این شرایط، فعالیت‌های عمرانی و بازسازی در کنار ارائه خدمات درمانی ادامه یافت.

رئیس بیمارستان الزهرا (س) با بیان اینکه این بیمارستان ادامه داد: بیمارستان الزهرا سال ۱۳۷۱ در زمینی به مساحت ۲۷ هکتار احداث شده و ۹۵ هزار مترمربع زیربنا و ۹۳۱ تخت مصوب دارد.

موحدی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های درمانی و آموزشی این مرکز افزود: بیمارستان الزهرا (س) دارای ۵۲ بخش درمانی و تشخیصی و ۳۷۰ عضو هیئت علمی است و به‌عنوان یکی از مراکز مهم درمانی استان، نقش گسترده‌ای در ارائه خدمات به بیماران دارد.

در این آیین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با قدردانی از مشارکت ارتش در بازسازی و توسعه زیرساخت‌های درمانی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان گفت:نیرو‌های مسلح علاوه بر دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور، در زمان وقوع حوادثی مانند زلزله و دیگر شرایط بحرانی در صف نخست امدادرسانی قرار دارند و در حوزه سازندگی و سلامت نیز اقدامات مؤثری داشته است.

شیرانی در بخش دیگری از سخنان خود به روند اجرای طرح اورژانس بیمارستان الزهرا (س) اشاره کرد و گفت: اورژانس، یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر بیمارستان و نقطه آغاز ارائه خدمات فوری به بیماران است و عملیات اجرایی این طرح با سرعت مناسبی پیش می‌رود.

وی همچنین با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار گفت: پرستاران با تلاش شبانه‌روزی برای درمان و التیام بیماران، جایگاهی ارزشمند در نظام سلامت دارند و خدمت به بیماران از نعمت‌های بزرگ الهی است.



