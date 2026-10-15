به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار با تأکید بر نقش‌آفرینی اتاق تعاون در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در دیدار اعضای اتاق تعاون استان گفت: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه اتاق تعاون است و باید از فرصت خدمت به مردم برای تقویت تولید، اشتغال و ماندگاری جمعیت در روستا‌ها استفاده کرد.

هاشمی افزود: بسیاری از تعاونی‌های غیرفعال دوباره فعال شده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش تعاون است.

وی گفت: استان در حوزه تعاونی‌های نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر نیز از استان‌های پیشگام به شمار می‌رود.

استاندار افزود: فعالیت‌های اتاق تعاون می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و ماندگاری مردم در روستا‌ها باشد.

هاشمی گفت: اتاق تعاون استان در دو سال گذشته موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شده و عملکرد قابل قبولی داشته است و باید فرصت طلایی خدمت به مردم را قدر بدانیم و با همدلی و تلاش مضاعف، زمینه پیشرفت استان را فراهم کنیم.

وی افزود: وحدت و امنیت استان از ویژگی‌های برجسته آن است و حفظ این سرمایه ارزشمند باید مورد توجه همه مجموعه‌ها قرار گیرد.

رئیس اتاق تعاون استان گفت: به دنبال ایجاد نگاهی تحولی در بخش تعاون هستیم تا با فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، از فرار سرمایه جلوگیری کنیم.

حسینی همچنین از تمایل هلدینگ‌های بزرگ خارج از استان برای ورود به حوزه تعاون خبر داد و این موضوع را فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت جایگاه بخش تعاون در استان دانست.