فرماندار سردشت از آغاز عملیات کاپوتاژ خودرو‌های مسافری و افزایش ساعت کاری مرز رسمی «کیله» به منظور تسهیل تردد مسافران، گسترش مبادلات تجاری و ارتقای خدمات مرزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ریباز میرزایی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای بهبود خدمات مرزی در سردشت گفت: برای تسهیل تردد مسافران و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، چند اقدام کلیدی برای ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات در مرز کیله در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است.

او با اشاره به آغاز کاپوتاژ خودرو‌های مسافری (دریافت مجوز خروج موقت خودرو از کشور) در این مرز افزود: این اقدام نقش بسزایی در تسهیل سفر‌های برون‌مرزی و افزایش رفاه مسافران خواهد داشت. همچنین با هماهنگی‌های انجام‌شده، ساعت فعالیت مرز کیله با چهار ساعت افزایش، از این پس از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر تعیین شده است تا فرصت بیشتری برای انجام امور گمرکی، تردد مسافران و فعالان اقتصادی فراهم شود.

فرماندار سردشت از برنامه‌ریزی برای احداث سالن انتظار مسافران در این گذرگاه مرزی خبر داد و گفت: این طرح با هدف بهبود شرایط رفاهی و ارائه خدمات شایسته‌تر به مسافران در دست اقدام است.

میرزایی در ادامه به ظرفیت‌های تجاری مرز کیله اشاره کرد و افزود: امکان انجام واردات قطعی کالا از طریق این مرز با استفاده از کارت بازرگانی و رویه رفع تعهد ارزی نیز فراهم شده است و فعالان اقتصادی می‌توانند به نحو مطلوبی از این بستر برای توسعه تجارت بهره‌برداری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل رویه‌های تجاری در مرز کیله خاطرنشان کرد: اجرای این اقدامات زمینه‌ساز افزایش مبادلات اقتصادی، بهبود خدمات‌رسانی و شکوفایی بیش‌ازپیش ظرفیت‌های مرزی شهرستان سردشت خواهد شد.

مرز کیله سردشت در جنوب آذربایجان غربی و در مجاورت اقلیم کردستان عراق قرار دارد و یکی از مسیر‌های راهبردی مبادلات تجاری ایران با شمال عراق به شمار می‌رود. فعالیت گمرک این مرز از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و این گذرگاه در مرداد ۱۳۹۸ به عنوان مرز رسمی شناخته شد؛ نزدیکی به بازار‌های هدف در اقلیم کردستان و مزیت صادرات کالا‌های ایرانی، از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصادی این منطقه محسوب می‌شود.