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مهلت ثبت خوداظهاري براي افزايش اعتبار کالابرگ تا ساعت 24 روز جمعه تمديد شد. سرپرستان خانواري که پيامک دريافت کردهاند، بايد براساس رقم پاياني کد ملي خود به سامانه دولت من مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جدول زمانبندي مراجعه به درگاه دولت الکترونيک بر اساس رقم آخر کد ملي سرپرستان خانوار بوده و ارقام صفر و يک (چهارشنبه 22 مهر)، دو، سه و چهار (پنجشنبه 23 مهر) و 5، 6، 7، 8 و 9 روز (جمعه 24) به سامانه مراجعه کنند.
صدر رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت : تا زماني که خوداظهاري همه ثبت نشود، مهلت ، تمديد خواهد شد.