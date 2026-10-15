به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جدول زمان‌بندي مراجعه به درگاه دولت الکترونيک بر اساس رقم آخر کد ملي سرپرستان خانوار بوده و ارقام صفر و يک (چهارشنبه 22 مهر)، دو، سه و چهار (پنجشنبه 23 مهر) و 5، 6، 7، 8 و 9 روز (جمعه 24) به سامانه مراجعه کنند.

صدر رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت : تا زماني که خوداظهاري همه ثبت نشود، مهلت ، تمديد خواهد شد.