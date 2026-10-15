نایب رئیس کمیسیون عمران با اشاره به امضای تفاهم‌نامه توسعه لجستیک تجاری ریلی ایران با مشارکت راه‌آهن، گمرک و سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس با تشکیل کمیته‌ای مشترک، روند تسهیل ترانزیت، صادرات و واردات ریلی را به دقت نظارت و حمایت خواهند کرد تا با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس صوفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه توسعه لجستیک تجاری ریلی ایران با مشارکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، گمرک و سازمان توسعه تجارت، گفت: این همکاری راهبردی با هدف هماهنگی بیشتر در جابه‌جایی کالا، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تقویت مسیر‌های پایدار تجاری کشور به شکل رسمی کلید خورده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های بسیار مطلوب زیرساختی ریلی در کشور افزود: در شرایط خاص فعلی، اهمیت توجه به حوزه ریلی کشور بیش از پیش نمایان شده است. در این میان، دو نهاد مؤثر یعنی گمرک جمهوری اسلامی و سازمان توسعه تجارت نقش کلیدی در تسهیل فرآیند‌های تجاری بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: با امضای این توافقنامه همکاری، مقرر شد مجلس شورای اسلامی — به‌ویژه دو کمیسیون اصلی مرتبط یعنی کمیسیون عمران و کمیسیون صنایع و معادن — با تشکیل کمیته‌ای مشترک، بر اجرای دقیق این تفاهم‌نامه نظارت کرده و به تسهیل ترانزیت کالا و توسعه صادرات و واردات از طریق سیستم ریلی کمک کنند.

نقش‌آفرینی بخش خصوصی؛ کلید موفقیت توسعه زیرساخت‌ها

صوفی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد کمیسیون عمران طی یک سال گذشته در زمینه جلب مشارکت بخش خصوصی و ترغیب شرکت راه‌آهن به این سمت، اظهار داشت: اگر بخواهیم در تمامی حوزه‌ها موفق عمل کنیم، دولت و مجلس باید صرفاً نقش «تسهیل‌گر» را داشته باشند و اجازه دهند بخش خصوصی سکاندار امور اجرایی باشد.

وی با اشاره به آمار‌های شرکت راه‌آهن خاطرنشان کرد: بررسی آمار‌های اخیر نشان‌دهنده رشد و بهبود شاخص‌ها به دلیل توجه به ظرفیت بخش خصوصی است. در مراسم امضای این تفاهم‌نامه نیز که نمایندگان کمیته تجارت اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند و ناظر روند کار بودند، بر این نکته تأکید شد که ورود بخش خصوصی، به‌ویژه در بخش توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور، گام بلندی در جهت پویایی اقتصاد و تجارت خواهد بود و مجلس با تمام توان از این رویکرد حمایت می‌کند.