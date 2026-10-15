جانشین انتظامی غرب استان تهران از دستگیری سارق سیم و کابل برق در شهرک قلعه‌میر بهارستان و اعتراف وی به ۴۰ فقره سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرک قلعه‌میر، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و هماهنگی قضائی، مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی غرب استان تهران بیان کرد: متهم در بازجویی‌های پلیس به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.