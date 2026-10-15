مدیر مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از تصادف دو خودروی سواری پژو پارس و ال ۹۰ در محور هفتکل به باغملک، محدوده سه‌راهی سرتیوک و کشته شدن یک نفر و مصدوم شدن ۷ نفر دیگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به وقوع سانحه رانندگی میان دو خودروی سواری پژو پارس و ال ۹۰ در محور هفتکل به باغملک، محدوده سه‌راهی سرتیوک، گفت: این سانحه ساعت ۲۱ و ۲۵ شامگاه چهارشنبه، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ به وقوع پیوست.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام این حادثه به مرکز اورژانس، چهار دستگاه آمبولانس از شهرستان‌های هفتکل، باغملک و رامهرمز به محل سانحه اعزام شدند و در عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان مشارکت داشتند.

دکتر احمدی بلوطکی تصریح کرد: در این سانحه رانندگی، یک نفر جان خود را از دست داد و ۶ نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل، جهت ادامه درمان به مرکز درمان‌بستر هفتکل و بیمارستان مادر رامهرمز انتقال یافتند.