به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «جیو نیوز»؛ این حادثه روز پنجشنبه ۱۵ اکتبر در منطقه دیرکالونی شهر پیشاور، مرکز ایالت خیبرپختونخوا پاکستان رخ داد و در پی این حادثه شماری از دانش‌آموزان زیر آوار گرفتار شدند و عملیات امداد و نجات برای جستجوی دانش‌آموزان و کارکنان احتمالی گرفتار در زیر آوار ادامه دارد.

بر اساس اعلام مقام‌های امدادی بیش از ۴۰ نفر در این حادثه زخمی شده‌اند، مسئولان بیمارستان لیدی ریدینگ پیشاور نیز اعلام کردند: تاکنون پیکر ۱۷ دانش‌آموز به این مرکز درمانی منتقل شده است.

نیرو‌های امدادی با حضور در محل حادثه، عملیات آواربرداری و جست‌و‌جو برای یافتن افراد احتمالی گرفتار در ساختمان را آغاز کردند.

جزئیات بیشتری درباره علت ریزش سقف و وضعیت نهایی مصدومان هنوز اعلام نشده است.