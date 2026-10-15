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در پی ریزش سقف یک مدرسه خصوصی در شهر پیشاور پاکستان ۱۷ دانشآموز جان خود را از دست دادند و بیش از ۴۰ دانشآموز نیز زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «جیو نیوز»؛ این حادثه روز پنجشنبه ۱۵ اکتبر در منطقه دیرکالونی شهر پیشاور، مرکز ایالت خیبرپختونخوا پاکستان رخ داد و در پی این حادثه شماری از دانشآموزان زیر آوار گرفتار شدند و عملیات امداد و نجات برای جستجوی دانشآموزان و کارکنان احتمالی گرفتار در زیر آوار ادامه دارد.
بر اساس اعلام مقامهای امدادی بیش از ۴۰ نفر در این حادثه زخمی شدهاند، مسئولان بیمارستان لیدی ریدینگ پیشاور نیز اعلام کردند: تاکنون پیکر ۱۷ دانشآموز به این مرکز درمانی منتقل شده است.
نیروهای امدادی با حضور در محل حادثه، عملیات آواربرداری و جستوجو برای یافتن افراد احتمالی گرفتار در ساختمان را آغاز کردند.
جزئیات بیشتری درباره علت ریزش سقف و وضعیت نهایی مصدومان هنوز اعلام نشده است.