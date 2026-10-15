رطوبت هوا در بیست و چهار ساعت گذشته در آبادان به ۵۸ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا روز دوشنبه هفته آینده همچنان استقرار جریانات جنوبی و مرطوب به تناوب سبب افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی، غربی و مرکزی خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: با عبور ریز موج‌ها تا پایان هفته از فراز استان، شاهد ابرناکی و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات استان خواهیم بود.

او ادامه داد: در بیست و چهار ساعت گذشته میزان رطوبت در آبادان به ۵۸ درصد رسید که در این مدت بیشترین میزان رطوبت در ماهشهر با ۸۴ درصد ثبت شده است.