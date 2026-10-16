به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شهرام جلال پور گفت: این اقدامات در راستای ارتقای سطح سلامت، شناسایی زودهنگام ناهنجاری‌های جسمی و تکاملی و پیشگیری از بیماری‌ها در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان و خانه‌های بهداشت انجام می‌شود.

وی با تشریح بسته‌ی جامع مراقبتی؛ از دندانپزشکی تا ارزیابی تکامل اظهار داشت: مراقبت‌های دوره‌ای کودکان بر اساس استاندارد‌های بوکلت چارت کودکان سالم انجام می‌شود و این زنجیره مراقبتی شامل معاینات دقیق پزشکی و دندانپزشکی است تا هرگونه اختلال احتمالی در مراحل اولیه شناسایی و درمان شود، به‌ویژه توجه به سلامت دهان و دندان از سنین پایین، پیشگیرانه‌ترین راه برای جلوگیری از مشکلات دندانی در آینده است.

جلال پور همچنین به اهمیت پایش شاخص‌های رشد و ارزیابی مهارت‌های تکاملی (حرکتی، گفتاری، شناختی و اجتماعی) اشاره کرد و افزود: شناسایی به‌موقع تأخیر‌های تکاملی، امکان مداخلات به‌موقع و جبرانی را فراهم می‌کند تا کودک بتواند در محیط اجتماعی و تحصیلی با آمادگی کامل حضور یابد.

وی بیان کرد: تشخیص زودهنگام اختلالات بینایی و شنوایی، مانع از بروز مشکلات یادگیری و اختلالات گفتاری در کودکان می‌شود. همچنین ارزیابی وضعیت عمومی سلامت و بررسی فشارخون، بخشی از این رویکرد جامع برای شناسایی بیماری‌های نادر یا اکتسابی در سنین پایین است.