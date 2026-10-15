به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مجتبی محمدی از افزایش ۲۰ درصدی سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: سطح زیر کشت زعفران سلسله به ۱۹۰ هکتار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود امسال یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم محصول از مزارع شهرستان برداشت شود.

وی با اشاره به زمان آغاز برداشت زعفران افزود: برداشت این محصول باتوجه‌به شرایط دمایی هوا، از اواخر مهرماه و اوایل آبان‌ماه آغاز می‌شود و شرایط آب‌وهوایی در دوره گلدهی، نقش مهمی در میزان محصول نهایی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی سلسله با تشریح وضعیت کشت زعفران در این شهرستان تصریح کرد: سطح زیر کشت این محصول در سال جاری به ۱۹۰ هکتار رسیده که در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است. همچنین روستای کهریز در بخش فیروزآباد همچنان بیشترین سطح زیر کشت زعفران شهرستان را به خود اختصاص داده است.

محمدی در راستای تأثیر شرایط جوی و بارندگی‌های امسال بر تولید زعفران بیان کرد: حدود ۹۰ درصد مزارع زعفران شهرستان به‌صورت آبی کشت می‌شوند و این محصول در مقایسه با بسیاری از محصولات کشاورزی، نیاز آبی کمی دارد،بااین‌حال، بارندگی‌های زودهنگام و بیش از حد، به‌ویژه بارش‌های سیل‌آسا در فصل پائیز و هم‌زمان با گلدهی زعفران در آبان‌ماه، می‌تواند موجب کاهش تولید شود؛ در غیر این صورت، افزایش عملکرد محصول قابل‌پیش‌بینی است.

وی با اشاره به میانگین عملکرد زعفران در مزارع شهرستان خاطرنشان کرد: میانگین برداشت زعفران در مزارع آبی حدود هفت کیلوگرم و در مزارع دیم حدود پنج کیلوگرم در هر هکتار است که شرایط کشت و عوامل آب‌وهوایی در میزان عملکرد مزارع تأثیرگذار هستند.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار و قیمت زعفران اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود قیمت زعفران در فصل برداشت امسال به هر کیلوگرم ۳۵ میلیون تومان برسد، بااین‌وجود، نبود بازار شناخته‌شده و معتبر برای عرضه مستقیم محصول، یکی از مهم‌ترین مشکلات زعفران‌کاران است و موجب شده بخش قابل‌توجهی از محصول از طریق واسطه‌ها به فروش برسد.

مدیر جهاد کشاورزی سلسله درباره برنامه‌های جهاد کشاورزی برای حمایت از زعفران‌کاران عنوان کرد: تسهیلات مرتبط با کشت زعفران عمدتاً از طریق نهادهایی مانند بنیاد برکت و بنیاد علوی ارائه می‌شود و جهاد کشاورزی در حال حاضر تسهیلات مستقیمی برای تأمین نهاده‌هایی مانند پیاز زعفران در اختیار کشاورزان قرار نمی‌دهد؛ این در حالی است که هزینه بالای خرید پیاز زعفران می‌تواند یکی از موانع توسعه کشت این محصول باشد.

محمدی با تأکید بر نقش آموزش و به‌کارگیری روش‌های نوین در افزایش بهره‌وری اظهار داشت: جهاد کشاورزی از طریق ترغیب کشاورزان به کشت مکانیزه و آموزش مراحل کاشت، داشت و برداشت، همچنین روش‌های صحیح خشک‌کردن و بسته‌بندی زعفران، برای افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصول تلاش می‌کند.

وی با اشاره به روند افزایش تعداد بهره‌برداران زعفران افزود: تعداد بهره‌برداران این محصول در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۶۰۰ نفر رسیده است؛ آماری که در مقایسه با رقم ۵۶۰ بهره‌بردار در سال‌های گذشته، از افزایش مشارکت کشاورزان در کشت زعفران حکایت دارد.

محمدی در پایان عنوان کرد: باتوجه‌به افزایش سطح زیر کشت و شمار بهره‌برداران زعفران در سلسله، توسعه بازار فروش، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود دسترسی کشاورزان به نهاده‌ها و حمایت‌های مالی می‌تواند در تقویت جایگاه این محصول و افزایش درآمد زعفران‌کاران شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.