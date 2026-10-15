به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسئولان انجمن حقوق ورزشی با رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی دیدار و گفت و گو کردند.

حمید باقرنیا رئیس انجمن حقوق ورزشی به همراه دیگر اعضا در دیدار با رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی فعالیت‌های انجمن را بررسی کردند.

اعضای انجمن در این دیدار در خصوص فعالیت‌ها و برنامه‌های آینده در سطح ملی، استانی و شهرستان بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس فدراسیون در این نشست ابلاغ‌ مسئولیت عارف عارف‌نیا بعنوان دبیر انجمن و شیما کاظم نیا، مسئول کمیته حقوق ورزشی کیش را بعنوان مدیر داخلی انجمن حقوق ورزشی جمهوری اسلامی ایران اعطا کرد.

موافقت برای عقد تفاهم نامه‌های همکاری با برگزاری همایش حقوق ورزشی با حضور مدرسان حقوق ورزشی، هیئت رئیسه، شورای عالی راهبردی، کمیته ها، کمیسیون‌ها و کارگروه‌های انجمن نیز در این نشست انجام شد.