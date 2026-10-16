

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش در نشست برخط معاونان تربیت‌بدنی و سلامت کشور از جایگاه برتر استان اصفهان در اجرای برنامه‌های ورزشی و سلامت‌محور مدارس خبر داد و گفت: اصفهان در روز‌های اخیر میزبان شایسته مسابقات بسکتبال و هندبال کشور بوده است.

محمد جعفری افزود: اصفهان با تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش استان، در اجرای برنامه‌های تربیت‌بدنی و سلامت نقش مؤثری ایفا کرده است و میزبانی رویداد‌های مختلف کشوری نیز برای این استان پیش‌بینی شده است.

وی گفت: میزبانی دبیرخانه‌های تخصصی، مسابقات و رویداد‌های ورزشی و دوره‌های آموزشی بازی و ورزش از جمله برنامه‌هایی است که در این استان دنبال خواهد شد و می‌تواند به توسعه فعالیت‌های ورزشی و سلامت‌محور دانش‌آموزان کمک کند.

از بیست و ششم مهر ماه تا دوم آبان به نام هفته تربیت بدنی نام گذاری شده است.