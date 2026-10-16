به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهرناز اسکندری افزود: از این شمار، ۲ هزار و ۴۳۸ نفر مستمری دریافت می‌کنند.

وی بیان کرد: پرداخت مستمری به افراد واجد شرایط، تأمین وسایل کمک‌توانبخشی، ارائه خدمات در مراکز تخصصی روزانه و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، از اقدامات بهزیستی برای ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت بینایی است.

اسکندری افزود: ۲ مرکز تخصصی روزانه ویژه افراد دارای معلولیت بینایی با ظرفیت مجموع ۱۰۰ نفر در استان فعال است که خدمات توانبخشی و آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: برای ۴۳۰ نفر از افراد واجد شرایط، در مجموع ۱۶ میلیارد ریال کمک‌هزینه خرید وسایل کمک‌توانبخشی اختصاص یافته است.

اسکندری یادآور شد: حمایت از تأمین هزینه‌های توان‌پزشکی و ارائه سایر خدمات توانبخشی نیز براساس ضوابط و نیاز‌های ارزیابی‌شده افراد زیر پوشش انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان گفت: در اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم، ۵۲ هزار و ۷۷۹ کودک با مشارکت ۳۱۸ پایگاه در استان غربالگری شدند که در این بررسی‌ها، ۲۸۳ مورد تنبلی چشم شناسایی شد.

اسکندری افزود: برای حمایت از کودکان واجد شرایط، کمک‌هزینه خرید عینک به ۵۷ نفر و کمک‌هزینه جراحی چشم به ۲ نفر اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر اهمیت شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی کودکان اظهار کرد: تشخیص به‌موقع تنبلی چشم، زمینه پیگیری درمان و کاهش احتمال بروز عوارض بینایی در آینده را فراهم می‌کند.