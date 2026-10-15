به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۳۰۰ نفر از دانش آموزان بسیجی تکاب در قالب اردوی راهیان نور از منطقه عمومی عملیات عاشورای یک در تکاب بازدید کردند.

سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تعداد ۳۰۰ نفر از دانش آموزان بسیجی در قالب اردوی راهیان نور عازم منطقه عملیاتی عاشورای یک شدند.

کرامتی افزود: زائرین اعزامی ضمن زیارت مشهد شهدا و منطقه عملیاتی یاد شده از نزدیک با رشادت‌ها و ایثارگری رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس در این منطقه آشنا شد.

وی افزود: هدف از اعزام چنین کاروان‌هایی آشنایی زائرین و مشتاقان بازدید از منطقه عملیاتی با ایثارگری‌ها و از خود گذشتگی رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس در محل یاد شده است.

عملیات عاشورای یک در منطقه عمومی مائین بلاغ تکاب و در ۲۳ مرداد سال ۱۳۶۴ انجام شد. در این عملیات، ۵۱ نفر از حزب دمکرات کشته و ۲۷ نفر اسیر شدند و غنائم بسیاری از جمله خودرو، سلاح‌های نیمه‌سنگین و سبک مانند خمپاره‌انداز، بازوکا، تیربار و مین ضد خودرو به دست نیرو‌های سپاه افتاد.