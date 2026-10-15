به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون ستاد آب، اقلیم و محیط‌زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به حضور ۱۴ شرکت سبز در رویداد ملی مانوین گفت: این غرفه‌ها شامل تولید پویانمایی و مستند تا محصولات فناورانه است و همه یک هدف یعنی حفاظت از محیط‌زیست و تولید محصولات دوستدار طبیعت را دنبال می‌کنند.

ماهرو شایق با اشاره به برپایی غرفه مشترک معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان حفاظت محیط‌زیست در رویداد مانُوین، افزود: در غرفه ما، نمونه‌ای مانند دستگاه کمپوستر وجود دارد که محصول خود را با انیمیشن و کتاب به مخاطب معرفی می‌کند و این شیوه از توضیح تک‌به‌تک موضوعات مؤثرتر است.

معاون ستاد آب، اقلیم و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: آگاهی‌بخشی درباره گونه‌های در معرض خطر از طریق پویانمایی و مستند می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری سنگین دولتی، فرهنگ دوستدار محیط‌زیست را تقویت کند، زیرا بسیاری از تخریب‌ها ناشی از ناآگاهی است در حالی که طبع انسان به محیط‌زیست علاقه‌مند است.

ماهرو شایق با اشاره به اینکه استفاده از روش‌های نوین آموزشی، هوش مصنوعی و مستندسازی در دنیا رایج است، ادامه داد: شرکت‌هایی که با حمایت‌های اولیه شکل گرفتند، محصولات خود را در این غرفه معرفی می‌کنند.

وی در خصوص حمایت از تجاری‌سازی ایده‌های سبز در این رویداد ادامه داد: اختصاص غرفه برای معرفی، یکی از حمایت‌هاست، علاوه بر این، دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان محیط‌زیست می‌تواند شرکت‌های بزرگی را که می‌خواهند مسئولیت اجتماعی خود را در مسیر حفظ محیط‌زیست خرج کنند، به سمت فناوری‌های نو و شرکت‌های دانش‌بنیان هدایت کند.

معاون ستاد آب، اقلیم و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت علمی و سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: در جلسات مشترک، اولویت‌هایی مانند گردوغبار و مدیریت پسماند مشخص می‌شود و سپس از ابزار‌های حمایتی معاونت علمی برای معرفی به سازمان و کوتاه‌کردن مسیر ایده تا اجرا استفاده می‌شود.

رویداد ملی صنایع خلاق مانُوین، روز سه‌شنبه (۲۱ مهر ۱۴۰۵) افتتاح شده و تا ۲۳ مهرماه در محل نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان برپا است.