احمد دنیامالی در پیامی اهتزاز پرچم ایران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی زیر ۲۴ سال جهان در آمریکا را به واسطه‌ی قهرمانی دلاورمردان کشورمان، تبریک گفت.

تیم کشتی فرنگی کمتر از ۲۳ سال ایران با کسب ۳ مدال طلا، ۲ برنز و ۱۱۹ امتیاز، عنوان قهرمانی مسابقات را کسب کرد. متن پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به مناسبت قهرمانی نمایندگان ایران به شرح زیر است: به گزارش خبرگزاری صدا و سیما

بسم الله الرحمن الرحیم

عرصه‌ی رقابتی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان در آمریکا، با ۳ مدال طلا و ۲ مدال برنز توسط نمایندگان کشورمان با عنوان قهرمانی جهان همراه بود که یک عزت و افتخاری مجدد در وررش ایران اسلامی است.

آنچه رخ داد، استمرار در بروز توانمندی کشتی ایران در دنیا است که علاوه بر پیروزی‌های عزتمندانه‌ای که همواره رخ داده، در رده‌های سنی پایه نیز عرورآفربن و نویدبخش هستند.

خداوند متعال را شاکرم و به کشتی‌گیران عزیز فرنگی‌کار، کادرفنی و سرپرستی همچنین کادر مدیریتی و اعضای فدراسیون کشتی، این پیروزی شاخص و فاخر ورزش ایران را که موجی از خوشحالی را در بین مردم، بوجود آورده، تبریک می‌گویم و برای آزادکاران عزیز و دلاور هم در رقابت‌های جهانی، آرزوی موفقیت دارم.