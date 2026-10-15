واکنش‌های گسترده و خودجوش نسل جوان ایران به اظهارات اخیر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا ، از فضای اعتراضات فراتر رفته و به موجی از بازخوانی تمدن و اصالت ایرانی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در پی اظهارات جنجالی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، موجی از واکنش‌های خودجوش در میان جوانان ایرانی شکل گرفت که در قالب روایاتی با عنوان «آزمون اصالت»، تمدن ایران را به عنوان یک «خط قرمز ملی» معرفی کردند. این جنبش دیجیتال و فرهنگی، تلاش می‌کند با تکیه بر تمدن‌شناسی و بازگشت به ریشه‌های اصیل ایرانی، در برابر گزافه‌گویی‌های مقامات آمریکایی ایستادگی کند و هویت ملی را در فضای مجازی برجسته سازد.

(گزارش زهرا ایزدخواه)