رییس اداره استاندارد دزفول گفت: طی یکسال گذشته پس از بازرسی واحد‌های تولیدی، صنفی و شهربازی، ۷ مورد متخلف شناسایی و به مراجع قضایی دزفول معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی رشیدوند فرارسیدن ۲۲ مهرماه، روز جهانی استاندارد و آغاز هفته ملی استاندارد را به تمامی فعالان عرصه کیفیت، متخصصان، تولیدکنندگان و تلاشگران صنعت و تجارت استان خوزستان تبریک گفت و بیان داشت: شعار امسال این روز با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر، با محوریت انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه»، پیامی روشن از ضرورت هم‌افزایی برای دستیابی به آینده‌ای پایدار و مسئولانه است.

وی ادامه داد: در عصر حاضر که تامین انرژی ایمن، ارزان و پایدار، سنگ‌بنای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود، نقش تدوین و ترویج استانداردهای نوین بیش از هر زمان دیگری در بهینه‌سازی مصرف و گذار به سمت انرژی‌های پاک برجسته است.

رئیس اداره استاندارد دزفول تصریح کرد: اداره‌ استاندارد این شهرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر صنایع و تکیه بر دانش فنی کارشناسان متعهد، همواره کوشیده است با نظارت دقیق بر فرآیندهای تولید و ارائه خدمات، در مسیر ارتقای سطح کیفی محصولات و صیانت از حقوق مردم گام بردارد.

وی تاکید کرد: استاندارد نه تنها یک ابزار فنی بلکه زبان مشترک جهانی برای تضمین ایمنی و عدالت در بازارها است و تعهد به آن، پیش‌شرط ورود به بازارهای رقابتی و دستیابی به توسعه صنعتی است.

رییس استاندارد دزفول به وظیفه این اداره درخصوص صدور گواهی ایمنی به تجهیزات شهربازی اشاره کرد و افزود: اغلب تجهیزات فعال در پارک‌های دزفول دارای گواهینامه استاندارد هستند.

وی ادامه داد: چند مورد در حال طی فرایند استانداردسازی هستند و ۲ مورد نیز که فرایند را طی نکرده‌اند ضمن معرفی به شهرداری برای قطع همکاری، توقیف و به مراجع قضایی ارجاع شدند.

رشیدوند درخصوص وضعیت آسانسورهای شهرستان دزفول نیز گفت: مالکان آسانسورهای فعال برای استانداردسازی دستگاه خود در دزفول می‌توانند از طریق شرکت نصاب خود برای ثبت در سامانه ملی آسانسور اقدام کنند.

وی افزود: طبق قوانین جاری سازمان تا زمانی که گواهینامه استاندارد آسانسور صادر نشود پایان کار ساختمان توسط شهرداری صادر نخواهد شد و همچنین نقل و انتقالات ملک هنگام خرید و فروش منوط به داشتن گواهینامه استاندارد معتبر است.

رییس استاندارد دزفول برخورد موثر با واحدهای متخلف در حوزه استاندارد را منوط به همراهی و تعامل سایر دستگاه‌ها از جمله صنعت، معدن و تجارت در حوزه واحدهای تولیدی و شهرداری در حوزه تجهیزات شهربازی و آسانسور دانست و بیان کرد: رسیدگی به پرونده‌های واحدهای متخلف در کوتاهترین زمان ممکن در سیستم قضایی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: زیر علامت استاندارد به صورت حک شده روی کالاهای مختلف یک کد ۱۰ رقمی وجود دارد که شهروندان می‌توانند این کد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال و استعلام کالای مورد نظر را دریافت کنند.

علی رشیدوند اضافه کرد: اگر کالای مورد نظر دارای پروانه استاندارد معتبر باشد می‌توانند کالا را خریداری و اگر پروانه استاندارد معتبر نداشته باشد از خرید کالا خوداری کنند.

وی به انجام ۳۳۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی این شهرستان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: طی این مدت، ۱۵۰ مورد نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی انجام شد.

رییس اداره استاندارد دزفول اظهارکرد: سازمان استاندارد دارای یک سامانه ثبت شکایت مردمی به آدرس ۱۵۱۷.inso.gov.ir است که مردم می‌توانند تخلفات حوزه کالا و خدمات و جایگاه سوخت را در آن ثبت کنند.

وی درخصوص نظارت بر بازار نیز گفت: اداره استاندارد دزفول برای نظارت بر بازار و عرضه نکردن کالای بدون علامت استاندارد و بی کیفیت هر ماه ۱۵۰ بازرسی از واحدهای صنفی مختلف انجام می‌دهد.

رشیدوند گفت: سال گذشته حدود یکهزار و ۸۰۰ بازرسی انجام شد که در این بازرسی‌ها علاوه بر دادن اطلاعات با محوریت استاندارد به واحدهای صنفی در صورت داشتن کالای بی کیفیت مطابق قوانین جاری برخورد لازم انجام می‌شود.

وی افزود: صنف طلافروشان یکی از حوزه های بازار زیرنظر اداره استاندارد است که علاوه بر بازرسی از این واحدهای صنفی نمونه برداری از آنها برای عیارسنجی انجام می‌شود که طی سال گذشته ۲۵ مورد نمونه‌برداری از واحدهای سازنده طلا انجام شد.

رییس اداره استاندارد دزفول به مردم توصیه کرد: هنگام خرید طلا دقت داشته باشند که کد حک شده روی طلا را با سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ بررسی و حتما ترازوی واحد را بررسی کنند که برچسب آزمون داشته باشد.

وی درخصوص نظارت استاندارد بر جایگاه‌های سوخت مایع و CNG نیز گفت: نازل‌های سوخت مایع هر سه ماه یکبار و دیسپنسرهای جایگاه‌های CNG هر سال مورد آزمون صحت عملکرد قرار می‌گیرند و در صورت تایید صحت عملکرد برچسب روی آن الصاق می‌شود که طی سال گذشته ۴۳۱ مورد آزمون صحت عملکرد از نازل‌های صورت گرفت که یک مورد مردود اعلام شد.

رشیدوند از شهروندان درخواست کرد هنگام سوختگیری به برچسب الصاقی و تاریخ اعتبار آن توجه کنند.

در ایران برای نخستین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها در سال ۱۳۰۴ شمسی، تشکیلات سازمانی که بعدها به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه ریزی شد.

در سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۳۲ به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویـژگی‌ها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی هسته‌های تکامل یافته در موسسه به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون «تاسیس مؤسسه استاندارد ایران» مسئولیتها و چارچوب‌های مستقل در قالب هدف‌های ملی تعیین و موسسه به صورت ساختاری مستقل شروع به فعالیت کرد.