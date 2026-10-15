اجرای سراسری طرح ضمانت الکترونیک، فرآیند وثیقه‌گذاری برای متهمان را از چند روز به چند دقیقه کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طرح ضمانت الکترونیک با هدف تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، به‌صورت سراسری در کشور اجرایی شد. با اجرای این طرح، فرآیند پذیرش وثایق و کفالت‌ها که پیش‌تر چند روز به طول می‌انجامید، اکنون در چند دقیقه انجام می‌شود.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم کاهش بازداشت‌های غیرضروری گفت: با اجرای این طرح، متهمی که بازداشتش ضروری نیست، حتی یک ساعت هم به زندان نمی‌رود و فرآیند وثیقه‌گذاری به‌صورت الکترونیکی و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

شایان ذکر است، با اجرای سراسری این طرح، فرآیند وثیقه‌گذاری برای متهمان از چند روز به چند دقیقه کاهش یافته و متهمان می‌توانند بدون نیاز به حضور در زندان، فرآیند وثیقه‌گذاری خود را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.