به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علی آقامحمدی دبیر محلات کم‌برخوردار وزارت کشور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از شناسایی ۵۵ محله کم‌برخوردار در مازندران خبر داد و گفت: پنج محله از این تعداد به‌عنوان محله شاخص انتخاب شده‌اند.

آقامحمدی افزود: از میان ۲ هزار و ۲۰ محله شناسایی‌شده در کشور، ۱۲۰ محله به‌عنوان محله‌های شاخص ملی انتخاب شده‌اند. به گفته وی، چهار مورد از پنج محله شاخص مازندران نیز به خانه‌های «بهزیست» مربوط است.

وی با اشاره به شناسایی روستا‌های کم‌برخوردار کشور گفت: از مجموع ۳۹ هزار و ۵۰۰ روستای کشور، ۱۳ هزار و ۵۴۲ روستا با جمعیتی حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، در شمار روستا‌های کم‌برخوردار قرار گرفته‌اند.

دبیر محلات کم‌برخوردار وزارت کشور افزود: این روستا‌ها در قالب ۴۴۰ منظومه دسته‌بندی شده‌اند؛ اقدامی که با هماهنگی و صورت‌جلسه مشترک با بنیاد مسکن و معاونت روستایی ریاست‌جمهوری انجام شده است.

آقامحمدی گفت: در نشست برگزارشده، برنامه‌های مربوط به این محلات و روستا‌ها تشریح شد و قرار است از هفته آینده تیم‌های اجرایی با همراهی تیم استانداری در مازندران مستقر شوند تا فعالیت منظومه‌ها در استان گسترش یابد و حمایت‌های لازم برای اجرای برنامه‌ها فراهم شود.