به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش استان گفت: این دوره‌ها در ۳۰ پایگاه آموزشی سطح استان برگزار شد.

نادری افزود: در این برنامه، نوآموزان شرکت‌کننده در قالب فعالیت‌های متنوع آموزشی و تربیتی متناسب با سن و نیاز‌های رشدی خود، برای ورود به مدرسه آماده شدند.

به گفته وی تقویت مهارت‌های زبانی، شناختی، اجتماعی و حرکتی، و همچنین فراهم کردن زمینه سازگاری مطلوب‌تر کودکان با محیط آموزشی، از اهداف اصلی اجرای این دوره بود.