سید مهزیار حسینی و محمدمهدی دروهی دو کشتی‌گیر نوجوان شهرستان سمنان به اردوی تیم ملی کشتی آزاد حاضر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سید مهزیار حسینی و محمدمهدی دروهی در جمع ۲۶ کشتی‌گیر دعوت‌شده به دومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشور قرار دارند.

این اردو با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در مسابقات المپیک دانش‌آموزی برزیل، در کمپ تیم‌های ملی کشتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و خانه کشتی شهید ابراهیم هادی تهران در حال برگزاری است .

بر اساس فهرست اعلام‌شده، محمدمهدی دروهی در وزن ۴۵ کیلوگرم و سید مهزیار حسینی در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، نمایندگان شهرستان سمنان در این مرحله از اردوی تیم ملی هستند.