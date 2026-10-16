به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا فقیه افزود: این طرح با هدف توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد ظرفیت‌های پاسخگویی سریع در برابر حوادث، به‌ویژه آتش‌سوزی‌های گسترده در عرصه‌های طبیعی استان صورت گرفته است.

وی گفت: در این طرح مجموعه‌ای از تجهیزات تخصصی شامل کوله‌پشتی‌های استاندارد، کفش‌های کوهنوردی، کلاه حفاظتی، ابزار آتش‌کوبی، دستکش‌های مقاوم، قمقمه‌های آب و ماسک‌های تنفسی در اختیار نیرو‌های داوطلب و گروه‌های محیط‌زیستی قرار گرفت.

فقیه تأکید کرد: هدف نهایی از اجرای این طرح گذار از مدیریت سنتی به سمت مدیریت مشارکتی است؛ به گونه‌ای که جوامع محلی نه تنها به عنوان ناظر، بلکه به عنوان اولین خط مقدم در پیشگیری و اطفای حریق و حفاظت از تنوع زیستی ایفای نقش کنند.