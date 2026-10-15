اولین جشنواره پسته در دهستان بهادران با حضور مسئولان و مردم دهستان بهادران افتتاح و شروع به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دبیر جشنواره پسته دهستان بهادران گفت: برای نخستین بار جشنواره پسته دهستان بهادران با حضور پرشور مردم و مسئولان آغاز به کار کرد، این رویداد، حاصل تلاش و عشق مردمی است که سال‌ها است با دستان پرتوان خود، این سرزمین را به گنجینه‌ای از برکت تبدیل کرده‌اند.



حسینی ادامه داد: حضور گرم، امام جمعه بهادران فرماندار و معاونانش ایشان - بخشدار مرکزی و مدیر کل امور روستایی و مسئولان محلی و مردم، نشان از اهمیت و جایگاه ویژه این جشنواره و توجه به توسعه روستایی و اقتصاد محلی دارد.



وی گفت: در این جشنواره، حدود پنجاه غرفه برپا شده که در آنها، جلوه‌های زیبایی از هنر و تلاش مردم این دیار به نمایش گذاشته شده است؛ از صنایع دستی اصیل و چیره دستانه گرفته تا محصولات روستایی ارزشمند.



دبیر جشنواره پسته دهستان بهادران ادامه داد:فرآورده‌های متنوع این محصول، در این غرفه‌ها برای بازدید و فروش عرضه شده است تا ضمن معرفی ظرفیت‌های این منطقه، گامی در جهت رونق تولید و اشتغال برداشته شود. امیدواریم این جشنواره، سرآغازی برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های دهستان، ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید و تقویت روحیه همدلی و مشارکت مردم و مسئولان باشد.

این جشنواره از ۲۱ مهر ماه شروع و تا امروز ۲۳ مهرماه دایر است.