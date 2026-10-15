برنامه «طلوع ماه»، مستند «عروس لبنان»، فیلم «شب بیست و نهم» و مجموعه «فراتر از عنصر‌ها»، خبر‌های کوتاه امروز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «طلوع ماه» جمعه‌ها ساعت ۲۳ از شبکه یک پخش می‌شود.

گفت‌و‌گو با مفاخر و چهره‌های ماندگار ایران در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و هنری و بررسی زندگی، آثار، دستاورد‌ها و دیدگاه‌ه‌ای آنها موضوع این برنامه است.

شبکه دو «عروس لبنان» را امروز ساعت ۱۸:۱۵ پخش می‌کند.

زندگی شهید معصومه کرباسی، بانوی شیرازی که پاییز ۱۴۰۳ در پی حمله رژیم صهیونیستی به لبنان به شهادت رسید موضوع این مستند است.

«شب بیست و نهم» امروز ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم داستان زنی جوان است که پس از مشاهده موجودی ناشتاخته در محل زندگی اش گرفتار وحشتی دائمی می‌شود.

«فراتر از عنصر‌ها» ۲۶ تا ۲۸ مهر، ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مجموعه محصول ۲۰۲۱ درباره تعدادی از عناصر دنیای اطراف‌مان، مانندعناصر تشکیل‌دهنده لاستیک و شیشه است.