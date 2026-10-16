به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی بردستانی افزود: این طرح با هدف تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای آبرسانی به سایت‌های نهضت ملی مسکن استان بوشهر در دست اجراست و بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی آن انجام شده‌است.

وی گفت: در قالب این طرح ۵۷ کیلومتر شبکه آبرسانی با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن و چدن داکتیل در قطر‌های ۹۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر اجرا می‌شود.

بردستانی بیان کرد: اجرای این شبکه نقشی مهم در تأمین آب مورد نیاز واحد‌های مسکونی احداث‌شده در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن دارد و با تکمیل عملیات، زیرساخت آبرسانی این سایت‌ها تقویت خواهد شد.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی طرح با هدف آماده‌سازی زیرساخت‌های خدماتی و تأمین آب پایدار برای ساکنان واحد‌های نهضت ملی مسکن دنبال می‌شود و روند اجرای پروژه تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بیان کرد: تکمیل شبکه‌های آبرسانی در سایت‌های مسکن در کنار توسعه سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، از الزامات آماده‌سازی این مناطق برای سکونت شهروندان است و شرکت آب و فاضلاب استان اجرای این طرح را در اولویت قرار داده‌است.

وی اضافه کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده ساخت ۳۰ کیلومتر شبکه و خط انتقال در ۶ ماهه دوم امسال از اولویت‌های این شرکت است.