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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب بوشهر گفت: عملیات اجرایی طرح آبرسانی به بخشی از طرح نهضت ملی مسکن استان شتاب گرفته و پیشرفت آن به ۶۸ درصد رسیدهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی بردستانی افزود: این طرح با هدف تأمین زیرساختهای مورد نیاز برای آبرسانی به سایتهای نهضت ملی مسکن استان بوشهر در دست اجراست و بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی آن انجام شدهاست.
وی گفت: در قالب این طرح ۵۷ کیلومتر شبکه آبرسانی با استفاده از لولههای پلیاتیلن و چدن داکتیل در قطرهای ۹۰ تا ۴۰۰ میلیمتر اجرا میشود.
بردستانی بیان کرد: اجرای این شبکه نقشی مهم در تأمین آب مورد نیاز واحدهای مسکونی احداثشده در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن دارد و با تکمیل عملیات، زیرساخت آبرسانی این سایتها تقویت خواهد شد.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی طرح با هدف آمادهسازی زیرساختهای خدماتی و تأمین آب پایدار برای ساکنان واحدهای نهضت ملی مسکن دنبال میشود و روند اجرای پروژه تا رسیدن به مرحله بهرهبرداری ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بیان کرد: تکمیل شبکههای آبرسانی در سایتهای مسکن در کنار توسعه سایر زیرساختهای مورد نیاز، از الزامات آمادهسازی این مناطق برای سکونت شهروندان است و شرکت آب و فاضلاب استان اجرای این طرح را در اولویت قرار دادهاست.
وی اضافه کرد: با برنامهریزی انجام شده ساخت ۳۰ کیلومتر شبکه و خط انتقال در ۶ ماهه دوم امسال از اولویتهای این شرکت است.