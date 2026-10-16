به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ طیبه دهاز در باره وضعیت ذخیره‌سازی و برداشت ماهی سی‌باس در طرح‌های پرورش ماهی در قفس استان بوشهر اظهار داشت: از سال زراعی گذشته تاکنون ۲ میلیون و ۱۳۸ هزار قطعه بچه ماهی ذخیره‌سازی شده و تاکنون ۵۰۰ تن ماهی از این قفس‌ها برداشت شده‌است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری این میزان به حدود ۲ هزار تن برسد.

وی از اجرای طرح نصب قفس‌های پرورش ماهی شرکت آبزیان ساحل طلایی در سواحل شهرستان تنگستان با ظرفیت تولید ۵۰۰ تن خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری در دریا و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های ساحلی استان بوشهر در دستور کار قرار گرفته است.

معاون آبزی‌پروری شیلات بوشهر با اشاره به روند اجرایی این طرح در فاصله ۴ مایلی روبه‌روی سواحل خورشهاب شهرستان تنگستان بیان کرد: توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری در دریا و استفاده از ظرفیت‌های مناسب سواحل استان بوشهر از اولویت‌های شیلات در حمایت از بخش خصوصی و توسعه اقتصاد دریامحور است.

دهاز ادامه داد: براساس برنامه اجرایی این طرح، ۴ حلقه قفس پرورش ماهی در این محدوده نصب خواهد شد و مجموع ظرفیت تولید این قفس‌ها ۵۰۰ تن پیش‌بینی شده است که می‌تواند سهم به‌سزایی در ارتقای تولیدات شیلات استان بوشهر داشته باشد.

وی اضافه کرد: در مرحله نخست، طرح شرکت آبزیان ساحل طلایی تنگستان ۱۰۰ هزار قطعه ماهی سی‌باس با وزن متوسط ۱۰۰ گرم ذخیره‌سازی خواهد شد و در اواخر سال جاری، فاز‌های بعدی ذخیره‌سازی نیز در این مجموعه انجام می‌شو

معاون آبزی‌پروری شیلات بوشهر با تأکید بر اینکه اجرای طرح شرکت آبزیان ساحل طلایی در تنگستان گامی مهم در مسیر توسعه پرورش ماهی در قفس در این شهرستان است، یادآورشد: با تکمیل عملیات نصب و آغاز ذخیره‌سازی ماهی، این طرح وارد مرحله عملیاتی تولید خواهد شد و ظرفیت ایجادشده می‌تواند در چارچوب برنامه‌های توسعه آبزی‌پروری استان بوشهر مورد استفاده قرار گیرد.