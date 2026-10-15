رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه از آغاز سرشماری نفوس و مسکن در کرمانشاه همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: آمارگیران از اول آبان به درب منازل مراجعه خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، جهانگیر شاهینی، با اشاره به اجرای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کرمانشاه همزمان با سراسر کشور گفت: امسال برای نخستین بار سرشماری به صورت ترکیبی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این سرشماری در دو مرحله حضوری و غیرحضوری صورت می‌گیرد گفت: در مرحله اول برای برخی سرپرستان خانوار‌ها پیامکی ارسال می‌شود که باید با خوداظهاری در سامانه اطلاعات خانوار خود را تکمیل کنند و در مرحله بعد مراجعه حضوری آمارگیران به درب منازل انجام می‌شود.

شاهینی با بیان اینکه ارسال پیامک خوداظهاری از ۲۵ مهر آغاز می‌شود افزود: ارسال این پیامک برای همه سرپرستان خانوار‌ها نیست، بلکه برای خانوار‌هایی است که اطلاعات آنها در بانک‌های اطلاعاتی موجود ناقص بوده و نیازمند تکمیل است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه گفت: خانوار‌هایی که پیامک برای آنها ارسال می‌شود باید اطلاعات خود را به صورت کامل و دقیق در سامانه‌ای که برای این منظور در نظر گرفته شده وارد کنند.

شاهینی با بیان اینکه در مرحله بعدی که از اول آبان آغاز می‌شود مراجعه حضوری آمارگیران به درب منازل انجام می‌شود افزود: در این مرحله هم مراجعه به درب منازل همه مردم صورت نمی‌گیرد و تنها به درب منازل پنج درصد از جامعه آماری که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند مراجعه حضوری انجام می‌شود.

شاهینی هدف از مراجعه حضوری به درب منازل را تطبیق اطلاعاتی که خانوار‌ها در مراجعه حضوری ارائه می‌دهند با اطلاعات موجود این خانوار‌ها در سامانه‌های مختلف عنوان کرد که در نهایت منجر به ارتقاء صحت‌آمارگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اطلاعات خانوار‌ها از طریق سامانه‌های مختلف و چند بانک اطلاعاتی از جمله ثبت احوال، سامانه املاک و اسکان، سامانه وزارت کشور، سامانه پست و ... در اختیار مرکز آمار قرار دارد، خاطرنشان کرد: در سرشماری که پیش رو داریم، اطلاعات موجود در سامانه‌ها در صورت وجود نقص احتمالی، تکمیل خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با بیان اینکه از اول آبان مراجعه آمارگیران به درب منازل این خانوار‌ها را خواهیم داشت، گفت: از قبل به این خانوار‌ها اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد تا همکاری کافی را با آمارگیران داشته باشند.

شاهینی با بیان اینکه این سرشماری به مدت یک ماه و تا ۳۰ آبان ادامه خواهد داشت، گفت: در استان کرمانشاه مراجعه حضوری به درب ۲۰ هزار خانوار از مجموع ۴۰۰ هزار خانوار استان (معادل پنج درصد خانوارها) صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ نفر در استان کرمانشاه به عنوان عوامل اجرایی انجام این سرشماری را بر عهده دارند گفت: آموزش‌های لازم برای این افراد آغاز شده و تا چند روز ادامه خواهد داشت.

شاهینی از مردم درخواست کرد همکاری کافی در این سرشماری داشته باشند و اطلاعات خود را به صورت دقیق ارائه دهند.

وی افزود: اطلاعات حاصل از این سرشماری صرفا برای برنامه‌ریزی‌های آتی، بودجه‌ریزی و بررسی وضعیت جمعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد و مردم نباید نگرانی بابت اثرگذاری این اطلاعات در مالیات، یارانه، کالابرگ داشته باشند.