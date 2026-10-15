ساختمان زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد مقدس با هدف اسکان زائران بارگاه رضوی در حال احداث است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، یک یا دو سوئیت آن برای پذیرایی از زائران آماده بهره‌برداری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در این مجموعه که در زمینی به مساحت ۸۰۵ مترمربع و در هشت طبقه طراحی شده است، حدود ۸۵ سوئیت پیش‌بینی شده که بخشی از آنها برای اسکان گروهی زائران با ظرفیت ۴۵ نفر در نظر گرفته شده است.

جوینده افزود: با تکمیل سه طبقه شامل همکف و دو طبقه زیرزمین، برنامه‌ریزی شده است هم‌زمان با ادامه عملیات ساختمانی در طبقات بالاتر، بخشی از مجموعه به بهره‌برداری برسد.

وی گفت: همچنین با پیش‌بینی مسیر‌های دسترسی مجزا، امکان استفاده زائران از بخش‌های آماده‌شده، هم‌زمان با ادامه عملیات اجرایی فراهم خواهد شد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان افزود: در مراحل بعدی نیز سوئیت‌های یک‌نفره و چندنفره برای ارائه خدمات به طیف گسترده‌تری از زائران حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) آماده خواهد شد.

جوینده با دعوت از مردم برای تکمیل زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد گفت: زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد، با فاصله حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ متر از حرم مطهر رضوی و دسترسی مناسب به ایستگاه راه‌آهن و اتوبوس‌های تندرو، در حال ساخت است.

وی افزود: مسئولان این طرح از مردم درخواست دارند با مشارکت‌های ماهیانه، حتی مبالغی مانند ۸ هزار تومان، در تکمیل این زائرسرا و فراهم شدن امکان اسکان زائران کم‌برخوردار مشارکت کنند.